Riduttivo definire Giordano Bruno un martire del libero pensiero | due volumi ne svelano la natura più profonda

Due nuovi volumi portano alla luce aspetti inediti di Giordano Bruno, smentendo l’idea di un uomo solo vittima di un'epoca oppressiva. Bruno, infatti, non si limitava a difendere il pensiero libero, ma si impegnava attivamente in dibattiti pubblici e scriveva testi che sfidavano le autorità religiose e politiche. La sua figura emerge come quella di un pensatore coraggioso, pronto a rischiare tutto per le sue idee, anche se ciò significava affrontare il rogo. Ogni 17 febbraio, il ricordo del suo martirio a Campo de’ Fiori si rinnova, ma questi libri mostrano

Ogni 17 febbraio, la memoria del rogo di Campo de’ Fiori restituisce alla commemorazione collettiva la figura di Giordano Bruno come martire del libero pensiero. Definizione paradossalmente sacrosanta, ma riduttiva. Bruno appartiene a una costellazione più antica, quella degli iniziati alla visione dei mondi infiniti e invisibili, dei visionari in cerca del segreto dell’ordine cosmico. La sua mole intellettuale non può essere contenuta nelle dimensioni di un santino laico, una cristallizzazione iconica che diminuisce l’importanza del suo maestoso progetto sapienziale. La sua ricerca non fu meramente speculativa, non fu mera proclamazione dell’infinità dei mondi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Nola – Giovanni Forino, il pasticciere di Soul Cafe in via Mario De Sena, ha deciso di celebrare l’anniversario della morte di Giordano Bruno preparando dei biscotti ispirati alla filosofia del filosofo.

Il circolo culturale “I Forti” di Perugia organizza una cerimonia domani, martedì 17 febbraio 2026 alle ore 16, per ricordare Giordano Bruno, morto nel 1600 per aver difeso con coraggio le sue idee.

La storia di Giordano Bruno, l’uomo che sfidò la Chiesa

