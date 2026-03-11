Il cardinale Zuppi e l' ambasciatore ucraino ad Assisi | preghiera nel segno della pace

Durante la venerazione delle spoglie di San Francesco ad Assisi, il cardinale Zuppi, Arcivescovo di Bologna e presidente della Conferenza episcopale italiana, ha incontrato l’ambasciatore ucraino Yurash. L’evento si è svolto in questi giorni e proseguirà fino al 22 marzo, coinvolgendo diverse attività religiose e culturali. La visita ha visto la partecipazione di entrambi in un momento di preghiera condivisa.

In occasione della venerazione delle spoglie mortali di San Francesco, in corso in questi giorni ad Assisi e in programma fino al 22 marzo, il cardinale Matteo Zuppi, Arcivescovo di Bologna e presidente della Conferenza episcopale italiana e l'ambasciatore ucraino Andrii Yurash si sono incontrati. Oggi pomeriggio il Cardinale Matteo Zuppi ha presieduto in Basilica la Santa Messa per la pace in Ucraina. L'iniziativa è stata organizzata dall'Ambasciata d'Ucraina presso la Santa Sede in occasione della venerazione delle spoglie mortali di san Francesco. Il cardinale Zuppi ha condannato ogni atto di #guerra che mira a distruggere indiscriminatamente intere città: "È un delitto contro Dio e l'umanità"