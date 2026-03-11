Il cardinale Zuppi e l' ambasciatore ucraino ad Assisi | preghiera nel segno della pace

Da perugiatoday.it 11 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la venerazione delle spoglie di San Francesco ad Assisi, il cardinale Zuppi, Arcivescovo di Bologna e presidente della Conferenza episcopale italiana, ha incontrato l’ambasciatore ucraino Yurash. L’evento si è svolto in questi giorni e proseguirà fino al 22 marzo, coinvolgendo diverse attività religiose e culturali. La visita ha visto la partecipazione di entrambi in un momento di preghiera condivisa.

In occasione della venerazione delle spoglie mortali di San Francesco, in corso in questi giorni ad Assisi e in programma fino al 22 marzo, il cardinale Matteo Zuppi, Arcivescovo di Bologna e presidente della Conferenza episcopale italiana e l'ambasciatore ucraino Andrii Yurash si sono incontrati. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Articoli correlati

Leggi anche: Gli 80 anni del Dramma. Nel segno della pace e di Francesco d’Assisi

Il cardinale Zuppi benedice Trump: “Ha aperto finestre di pace in Medio Oriente e in Ucraina”L’impegno di Donald Trump per fermare la guerra, stavolta, riceve il plauso della Santa Sede.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Il cardinale Zuppi e l'ambasciatore...

Temi più discussi: Il cardinale Zuppi: urgente sconfiggere la globalizzazione dell’indifferenza; Il cardinale Zuppi a Cagliari per il Centenario della Basilica di Bonaria; Il cardinale Zuppi in visita pastorale fino a domenica; A Bologna Dio non abita in Ztl.

Il Card. Zuppi e l'Ambasciatore ucraino Yurish in Basilica per la paceSi è tenuta questo pomeriggio, nella chiesa superiore della Basilica di San Francesco, la Solenne Celebrazione Eucaristica per implorare il dono della pace in Ucraina, organizzata dall’Ambasciata d’Uc ... sanfrancescopatronoditalia.it

Cuba, solidarietà e dialogo: Zuppi incontra Vasapollo e Izzo sulla situazione dell’isola sotto assedio (Chiara Lonardo)La difficile situazione economica e sociale di Cuba e le iniziative di solidarietà internazionale per sostenere la popolazione dell’isola sono state al centro di un incontro avvenuto oggi tra il presi ... farodiroma.it

Esplora notizie e video correlati all’argomento.