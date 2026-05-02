Il governo britannico ha annunciato l’intenzione di vietare le manifestazioni a favore dei palestinesi, in risposta agli ultimi episodi di disordini durante i cortei. La decisione arriva in un momento in cui si registra un aumento delle tensioni legate alle proteste, mentre si cercano soluzioni per prevenire la radicalizzazione tra i partecipanti. Le autorità stanno valutando le misure necessarie per garantire l’ordine pubblico e limitare eventuali escalation di violenza.

Il governo britannico, dopo anni di disordini causati dai cortei antagonisti pro-Pal, è ora alle prese con il problema della radicalizzazione. Per questo motivo, Keir Starmer sta pensando di mettere un freno a tutti quei fenomeni che rischiano di destabilizzare il Paese in termini ideologici. Se sia troppo presto o tardi per adottare dei provvedimenti più duri, però, sarà il tempo a deciderlo. «Difenderò sempre la libertà di espressione e il diritto alla protesta pacifica», ha spiegato il primo ministro, ricordando però che gli slogan come «globalizzare l’intifada» sono «completamente fuori limite» e chi li pronuncia «dovrebbe essere perseguito».🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Gb, stretta di Starmer: proibire le manifestazioni pro-Pal. Rischio di radicalizzazione dopo gli ultimi eventi

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