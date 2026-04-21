Esclusivo – Intervista a Maiorino M5S | Con il Ddl antisemitismo si proibirebbero le manifestazioni pro-pal Plauso all’Ordine dei Giornalisti

Un nuovo disegno di legge sull’antisemitismo sta attirando l’attenzione. Secondo alcune fonti, se approvato, potrebbe limitare le manifestazioni di sostegno alla Palestina e di protesta contro le politiche di Israele. In un’intervista, un rappresentante del Movimento 5 Stelle ha espresso preoccupazioni riguardo alle possibili restrizioni che il provvedimento potrebbe imporre. L’Ordine dei Giornalisti ha commentato positivamente alcune parti del testo, senza entrare nel dettaglio delle critiche sollevate.

Se approvato, il “Ddl antisemitismo” rischia di diventare «uno strumento per proibire qualunque manifestazione a sostegno della Palestina, contro il genocidio o contro le politiche colonialiste e messianiche di Netanyahu». A dichiararlo, in un’intervista esclusiva a InsideOver, è la senatrice del Movimento Cinque Stelle, Alessandra Maiorino. Il provvedimento, che recepisce come riferimento normativo la definizione IHRA, ha acceso nelle ultime settimane un vivace dibattito politico e giuridico. Mentre i promotori lo dipingono come uno strumento indispensabile per combattere l’odio antiebraico, i critici – tra cui il Movimento cinque stelle –...🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Esclusivo – Intervista a Maiorino (M5S): “Con il Ddl antisemitismo si proibirebbero le manifestazioni pro-pal. Plauso all’Ordine dei Giornalisti” Notizie correlate Antisemitismo, presidio contro il Ddl Romeo: “Incostituzionale. Una vendetta del Governo per le manifestazioni per la Palestina”A 24 ore dalla Giornata della Memoria e a poche ore dall’inizio della discussione in Commissione Affari costituzionali del Senato del disegno di... Ddl Antisemitismo, ok del Senato con 105 sì, 24 no e 21 astenuti, Pd si divide, M5S e Avs votano no: "Dichiarazione IHRA abusata"Nel dibattito parlamentare il nodo centrale della legge è stato il possibile scivolamento tra antisemitismo e critica alle politiche israeliane, due...