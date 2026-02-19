Manifestazioni pro Pal 18 misure cautelari a Torino | Repressione della lotta per la Palestina
Le manifestazioni a sostegno di Pal hanno portato all’emissione di 18 misure cautelari a Torino, dove le autorità ritengono che ci siano stati atti di violenza legati alle proteste. La procura ha accusato alcuni attivisti di aver provocato scontri e danni durante le manifestazioni degli ultimi mesi, iniziando indagini approfondite. Gli investigatori hanno raccolto prove che collegano le azioni degli antagonisti alle tensioni cresciute in città. I provvedimenti sono stati eseguiti questa mattina, segnando un passo importante nel controllo delle proteste.
Le indagini della procura di Torino sulle manifestazioni violente che si sono susseguite nei mesi scorsi non si fermano e anche oggi sono stati comunicati nuovi provvedimenti a carico di 18 soggetti appartenenti all’area antagonista locale. Dall’area antagonista ora si lamentano: “Ancora repressione sulle lotte per la Palestina”. Questa mattina è stata avviata un’operazione in relazione soprattutto alla manifestazione del 24 settembre in sostegno alla Global Sumud Flotilla quando 1500 persone, dopo essersi ritrovate in piazza Castello, hanno sfilato per le vie del centro fino a raggiungere la stazione ferroviaria di Porta Susa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
