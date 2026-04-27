Nelle ultime ore, una nuova imbarcazione è partita dalla Sicilia con destinazione Gaza, nel quadro di una missione organizzata per rompere l'assedio e portare aiuti. La flotta, chiamata Global Sumud Flotilla, ha coinvolto un numero crescente di partecipanti rispetto alle spedizioni precedenti. Questa partenza ha attirato l'attenzione di alcune figure pubbliche, che hanno commentato l'iniziativa. La missione si svolge nel rispetto delle normative vigenti e senza l'intervento di autorità ufficiali.

«Nelle scorse ore è partita dalla Sicilia la nuova missione della Global Sumud Flotilla verso Gaza, ancora più partecipata delle precedenti. Come già accaduto, donne e uomini di tantissime nazionalità hanno deciso di agire per rompere l’assedio illegale che opprime la Striscia. L'obiettivo non è solo portare aiuti umanitari, ma anche denunciare il silenzio che è caduto su Gaza dopo la presunta tregua che in nessun modo ha interrotto il genocidio. A Gaza si muore ancora sotto le bombe israeliane, gli aiuti entrano con il contagocce e in quantità del tutto insufficiente e la popolazione è stremata da privazioni e malattie. All’indomani...🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - La Flotilla dalla Sicilia verso Gaza. Boldrini: "Partita per rompere l'assedio e il silenzio"

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