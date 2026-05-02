Dopo che Delia ha modificato il testo di Bella Ciao, sono arrivate numerose critiche sui social e tra gli utenti. Gassmann ha commentato la vicenda affermando che il partigiano non può essere considerato un individuo qualsiasi. La discussione ha attirato l’attenzione di diversi commentatori e attivisti, creando un acceso scambio di opinioni sulla modifica del celebre inno partigiano.

Dopo che Delia ha deciso di cambiare il testo di Bella Ciao è stata tempestata da critiche, tra questi anche Alessandro Gassmann, il cui figlio lo scorso anno ha cantato la stessa canzone al Concertone In queste ore sta facendo scalpore molto l’idea che ha avutoDelia al Concertone sulla canzone Bella Ciao. L’artista viene inondata di critiche ed anche personaggi dello spettacolo stanno prendendo le distanze da ciò che ha fatto. Tra questiAlessandro Gassmannche, non solo non ha mai avuto paura nell’esporsi su questo tema ma, ancora di più, perchél’anno scorso era stato suo figlio Leo a cantareBella Ciaosu quel palco. “Usare la parola essere...🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Gassmann contro Delia: “Il partigiano non è un qualsiasi essere umano”

Delia cambia il testo di Bella Ciao, Gassmann attacca: «Non si possono cambiare quelle parole»

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