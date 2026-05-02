Recentemente, un attore ha dichiarato che le parole di Bella Ciao non possono essere modificate, sottolineando che il partigiano non rappresenta una figura qualsiasi. Questa affermazione si inserisce in un dibattito più ampio sulle reinterpretazioni del testo, con un commento di Antonello Caporale che evidenzia come alcune modifiche abbiano alterato il significato originario della canzone. La discussione si concentra quindi sulla fedeltà alle parole e al messaggio storico del brano.

Dell’ ’ingenua manomissione delle parole che hanno svuotato, proprio nel passaggio chiave, il senso di Bella Ciao ha scritto Antonello Caporale qui, sulle pagine di FQMagazine. Ora a dire la sua sulla scelta della cantante ci ha pensato Alessandro Gassmann che ha consegnato ai social la sua opinione: “Non si possono cambiare le parole di ‘Bella ciao’. Hanno un senso ed una importanza che non possono e non devono cambiare. Il partigiano non è un qualsiasi essere umano. È un essere umano che, rischiando e a volte perdendo la propria vita, ti ha ridato la libertà “. E la replica di Delia alle tante critiche ricevute non si è fatta attendere: “Mentre ci indigniamo per una parola cambiata, da oltre quattro anni in Ucraina muoiono civili che non hanno scelto di combattere.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Alessandro Gassmann: “Non si possono cambiare le parole di Bella Ciao, il partigiano non è un qualsiasi essere umano”

Delia cambia il testo di Bella Ciao, Gassmann attacca: «Non si possono cambiare quelle parole»

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