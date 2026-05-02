Il palco del Concertone del Primo Maggio a Roma è da sempre terreno di sperimentazione e messaggi forti, ma quest'anno a catturare l'attenzione, anche dei social, è stata l'esibizione di Delia. La cantante siciliana è stata scelta per cantare "Bella Ciao", ma nella sua originale interpretazione ha cambiato la parola "partigiano" con "essere umano", scatenando parecchie polemiche sul web., Il passaggio è quello storico: "questo è il fiore del partigiano morto per la libertà" che Delia ha cambiato in "questo è il cuore di un essere umano morto per la libertà". Una versione leggermente rivisitata che non è passata inosservata al pubblico e nemmeno in rete, dove si sono moltiplicati i commenti critici.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Delia canta Bella Ciao, ma "partigiano" diventa "essere umano" ed è polemica

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