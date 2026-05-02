Gas in Italia | scorte a 101,6 TWh siamo sopra la media europea

Le scorte di gas in Italia hanno raggiunto i 101,6 TWh, superando la media europea. Mentre le riserve europee diminuiscono, quelle italiane continuano ad aumentare. Il ruolo del premio di giacenza potrebbe incidere sui costi del gas durante l’inverno, ma i dettagli sulle conseguenze ancora non sono chiari. La situazione evidenzia divergenze tra le dinamiche nazionali e quelle complessive del continente.

? Cosa scoprirai Come influenzerà il premio di giacenza i prezzi del gas in inverno?. Perché le scorte europee calano mentre quelle italiane continuano a salire?. Quanto inciderà il picco di Amsterdam sulla stabilità dei nostri serbatoi?. Come farà Snam a garantire il 90% di riempimento entro ottobre?.? In Breve Riserve europee scese a 370,7 TWh contro i 446,37 TWh dell'anno scorso.. Prezzi ad Amsterdam saliti a 45,76 euro al MWh nell'ultima settimana.. Arera attiva premio di giacenza per compensare costi di immobilizzazione risorse.. Snam punta al 90% di stoccaggio entro la scadenza del 31 ottobre.. I depositi nazionali di gas in Italia hanno raggiunto i 101,6 TWh, superando la soglia dei 96,7 TWh registrata lo scorso maggio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Gas in Italia: scorte a 101,6 TWh, siamo sopra la media europea Notizie correlate Mutui più cari in Italia, sopra la media europea nonostante i tagli della BceNonostante la Banca Centrale Europea abbia avviato un progressivo allentamento della politica monetaria, le famiglie italiane continuano a sostenere... Gas in rialzo: prezzo tutelato a 0,415 €/Smc a settembre 2025, PSV sopra la media settimanaleQuanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente, cosa significa per la tua bolletta e quanto potresti pagare Il prezzo... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Come la guerra in Iran incide sul costo di energia, carburanti e prezzi al consumo. I dati in tempo reale - Lab24; Carburante, scorte svizzere per la Svizzera; Caro gasolio, diesel benzina e Gpl: il taglio delle accise ora non è uguale per tutti i carburanti; Carburanti, export record dagli Usa. L’Italia già si prepara al dopo accise. L'Italia accelera sulle scorte di gas, sfiorato il 50%L'Italia accelera sulle scorte digas portandosi a sfiorare il 50%, contro il 32,7% dell'Ue e il 25,7% della Germania a un mese esatto dall'avvio degli stoccaggi e il prezzo sui massimi dallo scorso 14 ... rainews.it ***Gas: accelerano scorte in Italia e sfiorano 50%, Europa poco sopra 30%Al top Portogallo (91,2%) e Spagna (63,8%) (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 02 mag - L'Italia accelera sulle scorte di gas che sfiorano il 50% ... ilsole24ore.com Paura in strada a Povoletto, auto a Gpl perde gas: intervento dei vigili del fuoco durato oltre 6 ore - Link all'articolo nel primo commento - facebook.com facebook