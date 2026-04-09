Il prezzo del gas naturale continua a salire, con il prezzo tutelato fissato a 0,415 euro per metro cubo a settembre 2025. Il prezzo di vendita al pubblico (PSV) si attesta sopra la media settimanale, influenzando i costi praticati sul mercato. Oggi, il costo di un metro cubo di gas viene aggiornato quotidianamente, determinando l’ammontare finale sulla bolletta delle famiglie e delle aziende.

Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente, cosa significa per la tua bolletta e quanto potresti pagare. Il prezzo del gas naturale è una delle voci più rilevanti nella bolletta energetica delle famiglie italiane. Sapere quanto costa oggi un metro cubo di gas è fondamentale per stimare la spesa mensile e valutare eventuali cambi di fornitore o di offerta. L’andamento dei prezzi, aggiornato quotidianamente, incide direttamente su quanto pagherai nei prossimi mesi: ecco cosa sta succedendo oggi e cosa aspettarsi. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 09 Aprile 2026 è fissato da ARERA in 0,41512 €Smc (settembre 2025). 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Gas in rialzo: prezzo tutelato a 0,415 €/Smc a settembre 2025, PSV sopra la media settimanale

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