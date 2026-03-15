Mutui più cari in Italia sopra la media europea nonostante i tagli della Bce

In Italia, i mutui risultano più costosi rispetto alla media europea, anche dopo i recenti tagli dei tassi da parte della Banca Centrale Europea. Le famiglie italiane devono affrontare tassi di interesse più elevati, nonostante le misure di riduzione adottate dalla BCE, che mirano a rendere più accessibile il credito in Europa. La differenza nei costi si mantiene significativa nel confronto internazionale.

Nonostante la Banca Centrale Europea abbia avviato un progressivo allentamento della politica monetaria, le famiglie italiane continuano a sostenere un costo del credito sensibilmente più alto della media europea. Lo rivela uno studio della Fabi, a Federazione Autonoma Bancari Italiani, che fotografa una situazione di persistente svantaggio per chi in Italia accende un mutuo o ricorre a un prestito personale. L’Italia sopra la media Eurozona. A inizio 2026 il tasso medio sui mutui in Italia si attesta al 3,55%, contro il 3,06% della Francia, il 2,49% della Spagna e una media europea del 3,23%. Un dato che colloca stabilmente il nostro Paese al di sopra della soglia europea, con differenziali che vanno da 21 punti base sul Portogallo (3,34%) fino a 106 punti base sulla Spagna. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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