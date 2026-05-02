L'Azerbaigian ha dichiarato che il gas prodotto nel paese potrà contribuire a ridurre i rischi legati allo stretto di Hormuz, offrendo un'alternativa alle importazioni di gas via pipeline. Il progetto TAP rappresenta una delle principali vie di approvvigionamento, con la possibilità di garantire all'Italia una quantità significativa di gas entro il 2027. La capacità di produzione e le tempistiche di consegna sono al centro delle discussioni tra le parti coinvolte.

?? Cosa scoprirai Come può il Tap proteggere l'Europa dalle tensioni nello stretto di Hormuz? Quanto gas potrà garantire l'Azerbaigian all'Italia entro il 2027? Perché l'Italia è diventata il perno logistico del gas azero? Quali investimenti servono per raddoppiare le forniture del Corridoio Meridionale??? In Breve Azerbaigian ha fornito all'Italia 9,5 miliardi di metri cubi di gas nel 2025. Forniture azere all'UE cresciute del 53,8% rispetto ai volumi registrati nel .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Gas Azerbaigian: il Tap è la via sicura contro i rischi di Hormuz

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Nel 2025 l’Azerbaigian ha fornito 9,5 miliardi di metri cubi di gas naturale all’Italia, il 53% in più rispetto al 2021. Quantitativi che sono transitati attraverso il Tap, l’ultimo tratto del Corridoio Meridionale del Gas. x.com