Dopo la ripresa delle operazioni di transito nello Stretto di Hormuz, le borse hanno registrato rialzi significativi, mentre i prezzi di petrolio e gas sono scesi drasticamente. La riapertura ufficiale ha avuto un impatto immediato sui mercati finanziari, con investitori che hanno reagito positivamente alla notizia. Tuttavia, le tensioni nella regione continuano a mantenere elevato il livello di rischio per le forniture energetiche globali.

Effetto Hormuz sui mercati. Lo Stretto è tornato formalmente aperto al transito commerciale, con il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araqchi che ha dichiarato che il passaggio delle navi è di nuovo consentito, mentre il presidente americano Donald Trump ha confermato che è completamente aperto per il traffico commerciale, anche se resta in vigore, almeno per il momento, il blocco navale statunitense verso l’Iran, quindi non si tratta ancora di una completa normalizzazione dell’area. Hormuz riapre, petrolio e gas in forte calo. Gli impatti immediati sui mercati però si sono visti, con petrolio e gas in forte calo. Subito dopo l’annuncio, le quotazioni del greggio sono arrivate a perdere oltre il 10%, segno di un repentino sgonfiarsi del premio al rischio geopolitico che si era stratificato nelle ultime sedute di borsa.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, con la riapertura di Hormuz Borse in festa. Crollo di petrolio e gas ma i rischi restano

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