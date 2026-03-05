Niente panico per l' energia Tra carbone e più gas nel Tap c' è già un piano d' emergenza contro qualunque crisi

Un piano d’emergenza è stato attivato per fronteggiare eventuali crisi energetiche, coinvolgendo fonti come carbone e gas nel TAP. Questa strategia mira a garantire la stabilità dell’approvvigionamento senza creare allarmi, mentre si monitora attentamente la situazione internazionale. Nessun allarme ufficiale è stato diffuso, ma le autorità hanno predisposto misure di sicurezza per evitare interruzioni nel settore energetico nazionale.

Nessun panico per la crisi energetica che rischia di investire il nostro Paese causa guerra nel Golfo. C'è sempre un piano B. Che non consiste nel rimettere in funzione il tubo che porta metano dalla Russia o nel rifornirsi di petrolio dalle navi ombra che girano nei mari per conto di Putin in cerca di affari, ma che è basato su una serie di opportunità già presenti: iltemporaneo ritorno al carbone e la possibilità di accelerare l'utilizzo della capacità di trasporto del metano dall'Azerbaijan attraverso il Tap (Trans adriatic pipeline). Sul primo, e cioè il ricorso al carbone, la soluzione di usare gli impianti in via di chiusura per ossequio al Green deal, per tamponare le emergenze, non è nuova.