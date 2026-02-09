Le prove contro Sempio Garlasco i cinque elementi che potrebbero cambiare la storia del processo

Il processo a Garlasco torna al centro dell’attenzione con cinque elementi che potrebbero cambiare la storia del caso. Dopo anni di dibattiti e ricorsi, la vicenda non si chiude ancora e nuovi dettagli potrebbero ribaltare le convinzioni finora consolidate. La giustizia si muove lentamente e in silenzio, mentre le parti cercano di far emergere la verità.

Il caso di Garlasco continua a far discutere e a dividere, a distanza di anni, tra sentenze definitive, nuove ipotesi e interrogativi mai del tutto sopiti. L’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto nell’estate del 2007, resta uno dei fatti di cronaca più complessi e controversi della storia giudiziaria italiana. Oggi l’attenzione torna a concentrarsi su elementi che, secondo l’accusa, meritano di essere riletti alla luce di nuove valutazioni. >> “Era sotto minaccia.”. La Garlasco, rivelazione sul ritrovamento del cadavere di Chiara Poggi Al centro del nuovo filone investigativo c’è Andrea Sempio, il cui nome riemerge nel dibattito pubblico legato alla vicenda di Garlasco.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In relazione al delitto di Garlasco, Sempio ha dichiarato di non ritenere ci siano ancora elementi sufficienti per avviare un processo.

A Garlasco si avvicina alla conclusione il processo contro Sempio, con sei prove a suo carico e una pista familiare che cambia le carte in tavola.

