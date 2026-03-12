La Russia torna alla Biennale il ministro Giuli silura la consigliera che non lo aveva avvertito | lo scontro sul padiglione del Cremlino a Venezia

La Russia tornerà alla prossima Biennale di Venezia, ma il ministro della Cultura ha licenziato la consigliera del Cda che non lo aveva informato in anticipo. La decisione ha generato uno scontro interno tra le istituzioni culturali italiane e russe, concentrato sulla gestione del padiglione del Cremlino. La vicenda si sviluppa in un clima di tensione tra le parti coinvolte.

Lo scontro sul ritorno della Russia alla prossima Biennale di Venezia passa ora dal siluramento della componente del Cda del ministero della Cultura. In una nota, il ministro Alessandro Giuli ha chiesto le dimissioni di Tamara Gregoretti, giornalista e autrice televisiva nel Cda da marzo 2024. A Gregoretti non viene perdonato di non essersi opposta alla riapertura del Padiglione russo alla 61ma Esposizione internazionale d'Arte, in programma dal 9 maggio, senza nemmeno informare il ministero della questione. In pratica, la rappresentante diretta del governo ha agito in autonomia su un dossier che Giuli considerava ad alta sensibilità diplomatica, con la guerra in Ucraina ancora in corso.