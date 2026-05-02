Dopo le ultime novità emerse sul caso di Garlasco, la famiglia Poggi ha deciso di parlare pubblicamente, rompendo il silenzio. La vicenda, che aveva già attirato l’attenzione dei media, torna a essere al centro dell’attenzione, riaccendendo le discussioni sulla vicenda giudiziaria. Le dichiarazioni della famiglia arrivano in un momento di particolare attenzione mediatica, mentre il procedimento giudiziario prosegue.

Il delitto di Garlasco torna a far discutere e, ancora una volta, riapre ferite che sembravano chiuse. Dopo anni di indagini, processi e una verità giudiziaria considerata stabile, una nuova mossa degli inquirenti rimette tutto al centro dell’attenzione pubblica: cosa sta cambiando davvero nel caso Chiara Poggi? La svolta arriva dalla Procura di Pavia, che ha convocato Andrea Sempio per il 6 maggio. Un passaggio che cambia il quadro accusatorio e accende il confronto tra le parti, in un procedimento già scandagliato in passato da periti e consulenti. In attesa di capire quali siano i nuovi elementi, la famiglia di Chiara Poggi ha deciso di intervenire.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Garlasco, la famiglia Poggi rompe il silenzio dopo le novità su Sempio

Garlasco, Alberto Stasi in aula ma la famiglia Poggi rompe il silenzio

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Garlasco rischia di diventare il simbolo di un’altra ferita della giustizia italiana. Prima di parlare di colpevoli o innocenti, serve una cosa sola: verità. Per Chiara Poggi, per chi è stato condannato, per la credibilità dello Stato. #garlasco #sempio #stasi #cronaca x.com