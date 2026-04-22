Una vicina di Chiara, coinvolta nel caso di Garlasco, ha deciso di parlare dopo anni di silenzio. La sua testimonianza fornisce nuovi dettagli su Sempio, uno degli aspetti più discussi dell’indagine. La rivelazione arriva in un momento in cui il caso è di nuovo sotto i riflettori, alimentando le discussioni sulla vicenda e sui vari elementi che la compongono.

Il delitto di Garlasco torna al centro dell’attenzione con una testimonianza che riaccende interrogativi su uno dei casi più discussi della cronaca italiana. A parlare è una vicina di casa della famiglia Poggi, che ha deciso di intervenire pubblicamente raccontando ciò che ha visto – o meglio, ciò che sostiene di non aver mai visto – negli anni in cui Chiara Poggi viveva nella villetta di via Pascoli. Le sue dichiarazioni arrivano in un momento in cui il caso continua a essere oggetto di approfondimenti e attenzione mediatica, alimentando nuovi spunti su relazioni, frequentazioni e dinamiche attorno alla vittima. La testimonianza a Mattino 5: “Mai visto Sempio”.🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Garlasco, la vicina di Chiara rompe il silenzio: la rivelazione su Sempio

GARLASCO: IL VIDEO SEGRETO SUL PC DI CHIARA POGGI CHE SCAGIONA ALBERTO STASI. LA VERITÀ MAI DETTA

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Cosa ho visto davvero. Garlasco, la vicina di Chiara Poggi rompe il silenzio: clamorosoLe parole dei testimoni, soprattutto nei casi che tornano alla ribalta dopo anni, possono assumere un peso determinante nel ridefinire contorni e percezioni. thesocialpost.it

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Caso #Garlasco, nascono dubbi sulle frequentazioni di Andrea Sempio a casa Poggi: frequentava effettivamente la casa di Chiara Una vicina dei Poggi dichiara di non averlo mai visto #Mattino5 tutte le mattine in diretta su #Canale5 e in streaming su @medi - facebook.com facebook

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