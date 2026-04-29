La procura di Pavia ha convocato improvvisamente Andrea Sempio per il 6 maggio, a una settimana di distanza. Si tratta dell'ultimo interrogatorio previsto prima che le indagini vengano formalmente chiuse. La convocazione è arrivata senza preavviso e rappresenta l'ultimo step nel percorso investigativo in corso.

Andrea Sempio convocato dalla procura di Pavia il prossimo 6 maggio, tra una settimana. Sarà l'occasione per l'ultimo interrogatorio prima della chiusura definitiva delle indagini. Una convocazione che arriva a sorpresa: il 20 maggio di un anno fa il 38enne indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Chiara Poggi non si presentò perché i suoi legali, che all'epoca erano l’avvocato Angela Taccia e Massimo Lovati, avevano sostenuto la nullità dell’invito in quanto mancava l’avviso relativo all’accompagnamento coatto in caso di rifiuto.🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Garlasco, Andrea Sempio convocato a sorpresa in procura: ultimo interrogatorio prima della chiusura delle indagini

Corona sotto provvedimento: Analisi del caso Signorini | RUVIDO 250

Notizie correlate

Garlasco, la procura di Pavia pronta a chiedere una revisione del processo per Alberto Stasi. A breve chiusura delle indagini su Andrea SempioLa procura di Pavia sta per chiedere una revisione del processo su Alberto Stasi.

Garlasco, verso la chiusura delle indagini su Andrea Sempio: i tempi della periziaÈ passato esattamente un anno da quando l’Italia ha scoperto che il caso dell’omicidio di Chiara Poggi era tornato sotto la lente degli investigatori.

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Garlasco, la Procura di Pavia pronta a chiedere la revisione del processo a carico di Alberto Stasi; Garlasco: verso la revisione del processo, Stasi non era sulla scena del delitto, probabile rinvio a giudizio per Sempio; Vertice tra Pavia e Milano, verso l’invio degli atti sulla revisione di Alberto Stasi; Caso Garlasco, la mossa dei pm di Pavia: verso la revisione del processo a Stasi.

Garlasco, Andrea Sempio convocato in procuraSarà l'ultimo round prima del suono della campana. L’ultima possibilità degli inquirenti per contestare ad Andrea Sempio di contestare in un interrogatorio gli elementi accumulati in oltre un anno di ... milano.repubblica.it

Delitto di Garlasco, Andrea Sempio convocato dalla procura: chiamata a sorpresa per il 6 maggio (un anno fa non si era presentato)La nuova richiesta di interrogatorio a pochi giorni dall’imminente chiusura delle indagini. Il nuovo indagato per la morte di Chiara Poggi non è mai stato sentito: il 20 maggio 2025 i suoi legali avev ... milano.corriere.it

Garlasco, le consulenze della Procura rafforzano l’accusa contro Andrea Sempio: dai dati genetici ai risultati della Bpa, ecco perché - facebook.com facebook

#Garlasco Tutte le consulenze della Procura di Pavia sono tra di loro coerenti e sostengono in maniera solida l'impianto accusatorio nei confronti di Andrea Sempio x.com