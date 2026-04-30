Calciomercato Ismaël Koné osservato più volte dal Milan | ecco quanto vale oggi

Il calciomercato vede il Milan interessato a Ismaël Koné, centrocampista del Sassuolo, che è stato osservato più volte dalle scelte del club rossonero. La squadra neroverde valuta il giocatore e potrebbe chiedere una cifra vicina a quella di mercato, mentre anche l’Inter e la Roma sono interessate al suo acquisto. La trattativa tra le parti è ancora in fase preliminare e non ci sono conferme ufficiali.

Continua il lavoro degli scout del Milan, alla ricerca di giocatori che possano rinforzare la rosa di Massimiliano Allegri in vista delle prossime stagioni. Tra i nomi osservati spesso e da vicino, c'è quello di Ismaël Koné, centrocampista classe 2002 del Sassuolo, lo riporta 'Tuttosport'. Koné è un giocatore che ha già incantato San Siro con una grande prestazione contro il Milan, condita da un gol bellissimo con un grande tocco sotto a battere l'uscita di Maignan. Un centrocampista a cui piace segnare (sono 6 i gol in campionato) e che potrebbe giocare da mezzala nel 3-5-2 di Allegri, magari come primo cambio dalla panchina.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato, Ismaël Koné osservato più volte dal Milan: ecco quanto vale oggi Notizie correlate Leggi anche: Ismaël Koné osservato più volte dal Milan: il Sassuolo chiede due giovani ai rossoneri “Milan su Ismael Koné”: Moretto conferma la voce di mercato. Ecco chi è e dove potrebbe giocareNella giornata di oggi, 'La Gazzetta dello Sport' ha lanciato un nuovo nome per il centrocampo del Milan: Ismael Koné.