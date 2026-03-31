Ripple – Increspature | una storia sulle connessioni umane che però a volte forza troppo la mano

La serie “Ripple – Increspature” è stata creata nel 2026 da Michele Giannusa e vede nel cast attori come Frankie Faison, Ian Harding, Julia Chan e Sydney Agudong. La produzione si concentra su storie di relazioni umane, con un'attenzione particolare ai legami tra i personaggi e alle dinamiche che li coinvolgono. La narrazione si svolge attraverso vari episodi, ognuno con un focus sui temi delle connessioni e delle tensioni tra persone.

La serie: Ripple – Increspature, 2026. Creata da: Michele Giannusa. Cast: Frankie Faison, Ian Harding, Julia Chan, Sydney Agudong. Genere: Drammatico. Durata: 8 episodi40 minuti circa. Dove l’abbiamo vista: su Netflix. Trama: Quattro persone a New York affrontano momenti difficili delle loro vite e finiscono per incrociarsi attraverso una serie di eventi casuali, legati da un oggetto simbolico che passa da uno all’altro. A chi è consigliato? A chi cerca una serie emotiva e rilassata, più vicina al dramma sentimentale che al classico racconto seriale. Ideale per chi apprezza storie sulle relazioni e sui legami umani. Disponibile su Netflix, Ripple – Increspature è una serie che ha avuto una gestazione lunga e complicata, e forse qualcosa di questo percorso si riflette anche nel risultato finale. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - Ripple – Increspature: una storia sulle connessioni umane che, però, a volte forza troppo la mano Articoli correlati Cultura, sociale e produttività: torna Umane ConnessioniAll’ex convento dell’Annunciata riparte da Mario Calabresi, venerdì 23 gennaio, la rassegna Umane Connessioni, che per la sua quarta edizione ha... VERSO IL CENTENARIO anche una giornata di studi. Fiorentina, che storia. Un video sulle originiMentre la Fiorentina cerca di evitare il tracollo proprio nell’anno del centenario, proseguono (come è giusto che sia) le iniziative per raccontare,...