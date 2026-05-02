Game of Thrones | Il credo di Mustafa Ali

È possibile che il nome di Jacob Fatu venga spesso associato a questa settimana, grazie al suo attacco a Roman Reigns. L'evento ha generato attenzione e si inserisce nel percorso verso il match singolo previsto a Backlash, che si terrà a Tampa, Florida. La mossa di Fatu ha avuto un impatto rilevante in vista della prossima sfida tra i due lottatori.

Si potrebbe nominare con molta più facilità Jacob Fatu e renderlo il volto della settimana. Il suo attacco ai danni di Roman Reigns è qualcosa di importante, che fa rumore e lo prepara al meglio verso il one on one previsto per Backlash in quel di Tampa, Florida. Eppure questa settimana scelgo un nome diverso e no, non è di certo il campione AEW Darby Allin, un ragazzo per il quale mi chiedo ancora oggi come faccia a ricevere così tanti “omaggi” da parte dei fan. No, questa volta scelgo Mustafa Ali, o per meglio dire il nuovo credo di Ali, ovvero la sua volontà di difendere attraverso una serie di open challenge il suo International Title e di aprire questa possibilità a tutti gli atleti del globo, con o senza un contratto che li leghi ad una federazione o meno.🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - Game of Thrones: Il credo di Mustafa Ali Segment 7 – The Check-In at Home @UnredactedFilesPodcast Notizie correlate Leggi anche: Game of Thrones: Il trionfo di THEKLA Game of Thrones – Il ritorno dei veri UsosDopo il recente spazio dedicato a Adam Brooks, torna il Game of Thrones per decretare la star della settimana nel mondo major del professional...