Game of Thrones – Il ritorno dei veri Usos

Nella scena del wrestling professionale, viene annunciato il ritorno di una competizione chiamata

Dopo il recente spazio dedicato a Adam Brooks, torna il Game of Thrones per decretare la star della settimana nel mondo major del professional wrestling. Per la prima volta da quando è nata questa rubrica, mi ritrovo a premiare un tag team, si tratta infatti degli Usos. Nel caso specifico, Jimmy e Jey sono risultati determinanti per portare un minimo di vitalità all’interno di una faida finora loffia, quale è quella tra Roman Reigns e CM Punk. Inoltre, è evidente come la situazione abbia riportato un minimo di credibilità anche nei confronti di Jey Uso. Dopo un anno in singolo, vincendo titoli si, ma risultando più penoso di quanto avremmo... 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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