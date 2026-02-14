THEKLA ha conquistato il titolo di Game of Thrones, sorprendendo tutti con una vittoria inaspettata. La sua vittoria arriva in un periodo di calma per il torneo, mentre i fan si preparano ancora per l’evento TNA No Surrender, che si terrà tra poche ore. La sua prestazione ha attirato l’attenzione di molti spettatori, che hanno seguito con interesse il suo percorso.

In una settimana abbastanza loffia, con ancora TNA No Surrender da considerare (vi scrivo di venerdì a poche ore di distanza dallo show, essendo nella notte italiana tra venerdì e sabato), non si può non citare l’impresa fatta da THEKLA. La lottatrice austriaca formata in tutto e per tutto in Giappone, è riuscita in ciò dove anche gente del calibro di Mercedes Mone ha fallito, ovvero sconfiggere definitivamente Kris Statlander e conquistare il titolo femminile massimo della All Elite Wrestling. Per quanto, io in prima persona, non sia un grande fan della federazione (il regno di 11 giorni da TNT Champion di Tommaso Ciampa conferma le mie idee), non posso negare il forte impatto che tale vittoria ha portato anche sul web. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Game of Thrones: Il trionfo di THEKLA

