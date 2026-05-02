Un recital gratuito si terrà nella città di Galatina, dedicato alle parole di Papa Francesco. L'evento prevede un'esibizione musicale che intende trasmettere i messaggi di pace e speranza ispirati dal Papa. La manifestazione si svolgerà in un luogo pubblico e sarà aperta a tutti senza costi di partecipazione. L'iniziativa mira a diffondere il pensiero del Pontefice attraverso la musica, coinvolgendo il pubblico presente.

? Cosa scoprirai Come si trasformeranno i concetti di pace e speranza in musica?. Dove si svolgerà l'incontro gratuito dedicato al pensiero del Pontefice?. Chi guiderà il percorso di riflessione nella chiesa di San Biagio?. Quali temi sociali verranno esplorati attraverso questo recital musicale?.? In Breve Don Pietro Mele dirige l'ufficio ecumenico per l'evento alla Chiesa San Biagio.. Recital previsto giovedì 7 maggio ore 19:00 presso la Sala Mons. Pollio.. Calendario include appuntamenti il 3, 6, 7 e 15 maggio in varie sedi.. Tematiche affrontate riguardano pace, speranza, fratellanza, mano, strada e casa.. Il prossimo giovedì 7 maggio alle ore 19:00 la Sala Mons.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Galatina, recital gratuito: il messaggio di Papa Francesco in musica

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