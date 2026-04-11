Matera celebra San Francesco | teatro e musica si fondono in un recital

A Matera, l’Auditorium Gervasio è teatro di un evento che unisce teatro e musica per celebrare San Francesco d’Assisi, in occasione dell’ottavo centenario della morte del santo. La serata, dedicata a questa figura religiosa, prevede un recital con performance artistiche e sonorità dal vivo. L’evento coinvolge artisti e musicisti che interpretano temi legati a San Francesco in un’atmosfera che unisce cultura e spiritualità.

L’Auditorium Gervasio di Matera ospita questa sera un evento dal forte impatto culturale dedicato alla figura di San Francesco d’Assisi, in occasione dell’ottavo centenario della sua scomparsa. Il recital, intitolato Andante mistico, robustoso et forte – Note su San Francesco, vede protagonisti l’attore Eugenio Mastrandrea e il pianista Marco Sollini, con una composizione originale firmata dallo scrittore e voce di Rai Radio 3, Stefano Valanzuolo. Un dialogo tra teatro e musica nel cuore della Basilicata. La serata materana segna l’apertura della ventiduesima stagione della rassegna internazionale Armonie della Sera, un progetto itinerante che porta la grande musica nei contesti più suggestivi d’Italia.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Matera celebra San Francesco: teatro e musica si fondono in un recital Leggi anche: Matera, musica e teatro per San Francesco: l’evento di Mastrandrea Musica, teatro e danza si fondono: al via il nuovo polo dell’Accademia multidisciplinareIn collaborazione con Studio 73, l'offerta formativa si amplia con corsi di strumento e canto.