Pace sia fratello Fra' recital su Papa Francesco

Giovedì 7 maggio alle 19:00 si terrà un recital dedicato a Papa Francesco, con l’obiettivo di condividere e riflettere sulle parole che lo rappresentano. L’evento si svolgerà in un luogo pubblico e sarà aperto a tutti gli interessati. Durante la serata, verranno proposte letture e momenti di confronto sul tema della pace e della figura del Papa.

Giovedì 7 maggio alle ore 19:00 al recital dedicato a Papa Francesco, un'occasione speciale per riflettere e condividere le parole che ci ispirano e ci guidano nel cammino della vita.Durante questo evento, saranno messe in evidenza le parole chiave che Papa Francesco ci propone con grande.🔗 Leggi su Lecceprima.it

Dans la prison du Masque de Fer : histoires du patrimoine vivant | Trésors du Patrimoine

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