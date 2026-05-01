Gaia chiude in positivo Utile pari a 2,9 milioni | Vicini alle fasce fragili

Gaia ha terminato il 2025 con un utile di 2,9 milioni di euro, risultato approvato ieri dall’assemblea dei soci tenutasi al Palazzo Ducale di Massa. La società gestisce il servizio idrico e ha comunicato di essere vicina alle fasce più fragili della popolazione. Il bilancio conferma un andamento positivo rispetto all’anno precedente. L’assemblea ha preso atto dei dati e approvato il documento contabile.

Ennesimo bilancio con il segno "più" per Gaia. Il gestore idrico ha chiuso infatti il 2025 con un utile pari a 2,9 milioni di euro, documento approvato ieri mattina dall’assemblea dei soci convocata al Palazzo Ducale di Massa (nella foto). Tra i punti salienti sono stati ricordati i progetti finanziati dal Pnrr, tra cui il " Wadis ", finalizzato a ridurre le perdite idriche ed efficientare le reti. "L’anno scorso – sottolinea il presidente Vincenzo Colle – abbiamo realizzato investimenti per circa 53 milioni, pari a 129 euro per abitante, confermando il trend positivo degli ultimi anni. Sono risorse fondamentali per rafforzare le infrastrutture, migliorare la qualità del servizio e affrontare le sfide ambientali e tecnologiche del settore".🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Gaia chiude in positivo. Utile pari a 2,9 milioni: "Vicini alle fasce fragili" Notizie correlate Ita Airways chiude il 2025 in utile: ricavi a 3,2 miliardi, utile netto di 209 milioniFiumicino, 26 marzo 2026 – Ita Airways chiude il 2025 con il primo risultato netto positivo della sua storia. Amg Gas, positivo il bilancio 2025: ricavi per 92 milioni, utile netto di oltre 5 milioniL’assemblea di Amg Gas ha approvato il bilancio 2025 che si è chiuso con ricavi a 92 milioni di euro, Ebitda (indicatore finanziario che misura la...