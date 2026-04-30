Caccia al nuovo centravanti il Milan pensa di nuovo a Gabriel Jesus | la situazione

Il Milan sta cercando un nuovo centravanti e, secondo quanto riferisce l’esperto di calciomercato, ha inserito nella lista anche Gabriel Jesus, attaccante brasiliano che attualmente gioca nell’Arsenal. La società rossonera valuta diverse opzioni per rinforzare l’attacco e ha preso in considerazione il nome del giocatore brasiliano come possibile obiettivo di mercato. La trattativa non è ancora ufficiale e sono ancora da definire i dettagli del possibile trasferimento.

Nelle ultime ore vi abbiamo raccontato direttamente da Casa Milan il nuovo vertice tra Massimiliano Allegri e la società rossonera per programmare la prossima stagione. Quello di oggi, durato più di tre ore, è solo l'ultimo di una lunga serie di incontri mirati alla costruzione del futuro del Diavolo che vuole tornare a vincere, non più a partecipare e basta. Per farlo sarà necessario un calciomercato estivo che porti diversi innesti di qualità alla rosa del tecnico livornese. Soprattutto in attacco dove i rossoneri hanno faticato tutto l'anno e continuano a farlo soprattutto in questo periodo. In giornata si è fatto il nome di Romelu Lukaku, oltre ai soliti noti Sørloth e Lewandowski, ma in serata è uscito il nome di Gabriel Jesus dell'Arsenal, dopo l'interesse mostrato nei confronti del brasiliano già a gennaio.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Caccia al nuovo centravanti, il Milan pensa di nuovo a Gabriel Jesus: la situazione Notizie correlate Leggi anche: Milan, assalto al nuovo bomber: Kean o Gabriel Jesus per il dopo Mateta Leggi anche: Milan, assalto al bomber: Kean in pole, ma spunta l’ombra di Gabriel Jesus