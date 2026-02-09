Milan assalto al nuovo bomber | Kean o Gabriel Jesus per il dopo Mateta

Il Milan cambia volto in attacco e punta forte su Kean o Gabriel Jesus per sostituire Mateta. La società rossonera sta lavorando sodo per rinforzare la rosa e prepararsi alla prossima stagione. Nei prossimi giorni, si attendono novità sui possibili affari di mercato, mentre i tifosi sperano in un rilancio della squadra.

Il Milan ridisegna completamente le proprie strategie per il reparto offensivo in vista della prossima stagione. Con il dossier Mateta definitivamente archiviato, il francese non approderà a Milanello neppure nella sessione estiva, la dirigenza rossonera ha virato con decisione su tre profili di caratura internazionale. Secondo quanto rivelato da Tuttosport, il club sta cercando un centravanti in grado di garantire un salto di qualità immediato, valutando soluzioni che spaziano dal mercato interno alla Premier League. Il nome più caldo nelle ultime ore è quello di Moise Kean. Il classe 2000 della Fiorentina è considerato il profilo ideale per costi e caratteristiche tecniche, ma l'operazione si preannuncia complessa.

