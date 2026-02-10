cascina nuovi contributi per gli enti del terzo settore attivi nel sociale

Domande aperte fino al 27 febbraio per gli enti del terzo settore a Cascina. Anche quest’anno, le organizzazioni che operano nel sociale possono presentare la richiesta di finanziamenti per sviluppare nuovi progetti. La procedura è semplice: basta inviare la domanda entro la termine stabilito.

Cascina (PI), 10 febbraio 2026 – Anche quest’anno gli Enti del terzo settore possono presentare la domanda, (entro il 27 febbraio) per ottenere un contributo economico finalizzato alla progettualità in ambito sociale. La richiesta può esser fatta dagli Enti aventi sede legale all’interno del territorio comunale, operanti senza finalità di lucro e che risultino iscritti nei registri attualmente contemplati dalla normativa di settore. “Questo avviso – commenta Giulia Guainai, assessora alle politiche sociali – è il frutto di una scelta politica chiara, coerente e portata avanti con convinzione da cinque anni: investire nelle persone, nelle relazioni e nel capitale sociale del nostro territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

