Terni l’inflazione raddoppia a marzo | carrello e bollette pesano

A Terni, i dati economici di marzo mostrano un raddoppio dell’inflazione rispetto al mese precedente, con aumenti significativi nei prezzi di beni di prima necessità e bollette. La situazione ha influenzato le spese quotidiane delle famiglie e le utenze domestiche, secondo quanto rilevato dalla direzione generale servizi statistici del Comune. Le cifre indicano un incremento consistente, che si riflette sulle voci di spesa più volte citate dagli abitanti della città.

I dati economici raccolti dalla direzione generale servizi statistici del Comune di Terni delineano un quadro di forte pressione sui bilanci delle famiglie locali nel mese di marzo, con un’accelerazione dell’inflazione che ha portato il tasso al 1,4%, segnando un raddoppio rispetto allo 0,6% registrato a gennaio. Nonostante questa impennata, la città mostra una resilienza strutturale mantenendo i prezzi medi costantemente più bassi rispetto alla media nazionale registrata nello stesso periodo. La variazione congiunturale tra febbraio e marzo si è attestata su un +0,5%, un valore identico a quello rilevato in tutta Italia. Questa spinta verso l’alto risponde direttamente alle tensioni internazionali che hanno causato un aumento repentino dei costi legati ai combustibili e agli energetici regolamentati.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Terni, l’inflazione raddoppia a marzo: carrello e bollette pesano Notizie correlate Leggi anche: Gas e luce, ecco quanto pesano le bollette sui conti delle famiglie di Terni Leggi anche: L’inflazione accelera a marzo, prezzi in salita anche per il ‘carrello della spesa’ Approfondimenti e contenuti Inflazione alimentare, l’imposta invisibile che colpisce i più fragiliIl rischio concreto è una trasformazione silenziosa dei consumi, un segnale preoccupante non solo sul piano sociale, ma anche economico ... interris.it L'inflazione rallenta, ma gli aumenti per le famiglie arrivano a 300 euroPERUGIA - Inflazione sotto controllo in Umbria, ma il conto per le famiglie continua a salire. A febbraio nei due capoluoghi il tasso annuo resta intorno all’1%, ma secondo l’Unione nazionale ... ilmessaggero.it