Cremona carrello e carburanti volano | l’inflazione colpisce le famiglie

A Cremona, nel mese di marzo, i prezzi dei beni di prima necessità hanno registrato un aumento significativo. L’inflazione ha raggiunto l’1,30% rispetto al mese precedente, mentre il tasso di crescita su base congiunturale è stato dello 0,7%. Tra i settori più colpiti ci sono i costi dei carburanti e dei generi alimentari, con un incremento deciso rispetto ai mesi precedenti.

I prezzi della vita a Cremona hanno subito una brusca accelerazione nel mese di marzo, con un incremento del tasso di inflazione dell’1,30% rispetto alla tendenza precedente e un balzo congiunturale pari allo 0,7%. La pressione maggiore si concentra sui costi della mobilità e sull’approvvigionamento alimentare, colpendo direttamente il potere d’acquisto delle famiglie locali. L’impatto dei carburanti sulla logistica e sul costo della vita. Il settore dei trasporti è il principale motore di questa nuova spinta inflattiva. I prezzi legati ai combustibili per auto e mezzi pesanti sono schizzati dell’8,1% in soli trenta giorni. Questa dinamica non rimane isolata: il rincaro dei carburanti trascina verso l’alto anche il comparto dei voli aerei, che registrano una crescita del 2,9% su base annua.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cremona, carrello e carburanti volano: l’inflazione colpisce le famiglie Notizie correlate L’inflazione colpisce la ricchezza, famiglie più povere rispetto a cinque anni faL’analisi dell’Istat rivela che il valore è più basso del 5% rispetto al 2021 a causa dell’aumento dei prezzi. Leggi anche: Inflazione, Istat: a gennaio cala all’1%, carrello spesa all’1,9% Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: L'inflazione torna a crescere: il caro carburante pesa su trasporti e carrello alimentare; Eko 360, energia green: aperto il primo store. L'inflazione torna a crescere: il caro carburante pesa su trasporti e carrello alimentareL’inflazione a Cremona torna a crescere. La rilevazione effettuata per il mese di marzo segna un aumento tendenziale dell’1,30% ... cremonaoggi.it Benzina e diesel, continua calo prezzi carburanti(Adnkronos) – Prosegue la discesa dei prezzi alla pompa di benzina e gasolio. I dati di oggi – sabato 11 aprile 2026 – dell’Osservatorio prezzi carburanti del ministero delle Imprese e del Made in Ita ... cremonaoggi.it Code e rallentamenti sulla tangenziale a Cremona per la chiusura temporanea di un tratto di via Monviso. All'opera gli uomini di AEM che stanno controllando, per conto del Comune, alcuni pioppi a rischio caduta. - facebook.com facebook Torino, i precedenti in casa della #Cremonese: l'ultima vittoria nel 2022 Bilancio leggermente a favore dei granata in quel di Cremona, con l'ultimo successo targato #Vlasic e #Radonjic #Torino #TorinoFC #ToroNews Qui l'articolo x.com