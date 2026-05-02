Un uomo di 28 anni è stato denunciato per aver commesso un furto notturno a Novellara. L’episodio risale allo scorso gennaio, quando nel negozio di estetica della zona un malvivente aveva forzato l’ingresso e portato via diverso materiale. La vicenda si è conclusa con l’identificazione e la denuncia dell’individuo coinvolto.

Novellara (Reggio Emilia), 2 maggio 2026 – Lo scorso gennaio un furto era stato commesso in un negozio di estetica, con il ladro che aveva forzato l’ingresso per poi fuggire con materiale vario. L’allarme era scattato, ma un problema della notifica del messaggio aveva fatto arrivare in ritardo la segnalazione alla titolare, avvisata da alcuni passanti accortisi dei segni di scasso alla porta rimasta aperta. Le indagini dei carabinieri della caserma novellarese hanno portato a un uomo di 28 anni, residente nella Bassa, ora denunciato per furto aggravato. I carabinieri, ricevuta la denuncia, hanno avviato accertamenti anche grazie alle immagini della videosorveglianza interna del negozio e dei dintorni.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Furto notturno a Novellara, denunciato un 28enne

Notizie correlate

Un raid notturno di 2 minuti per rubare 800 euro, poi il furto di un'auto per scappare: 27enne denunciatoL'episodio ha avuto origine alla fine di gennaio, quando una commerciante di Solignano si è rivolta alla locale caserma dei Carabinieri.

Furto nella notte a Salerno, nel quartiere Furto notturno a Torrione: colpo a “La Casa di Betty”, portati via cassa e pcIl raid all’alba in via Sabato Robertelli: vetrata rotta e saracinesca manomessa.