Durante un'intervista nel podcast Basement, la conduttrice ha commentato di aver perso il suo ruolo in un programma culinario mentre era in maternità, definendo l’episodio vergognoso per le donne. Ha inoltre parlato delle sue esperienze professionali, tra cui il lavoro attuale nel programma di cucina e la partecipazione come giudice a un talent musicale. La discussione ha riguardato in modo diretto momenti della sua carriera e le decisioni prese dai responsabili dei programmi.

Ancora oggi conduce la trasmissione che ora si chiama È sempre mezzogiorno. Questo il momento del rientro nel programma che, fra i primi, ha portato la cucina in tv. «La gente mi aspettava, me lo ricordo ancora. Nella prima puntata sono rientrata con la musica di Sei nell’Anima e sono scoppiata a piangere. Io volevo tornare lì». Questa trasmissione ha preso il posto dei programmi di Raffaella Carrà ed Enrica Bonaccorti, una fascia importantissima del day time televisivo. «Da sempre volevo fare un programma di cucina. Li avevo visti in America. Da noi c’era Vilma De Angelis su Telemontecarlo. Marco Bassetti produttore di Endemol mi diede retta dopo tanta mia insistenza.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Antonella Clerici: «Mi hanno tolto La prova del cuoco mentre ero in maternità. È stato vergognoso per tutte le donne»

Antonella Clerici incontra Carolina Crescentini - È sempre mezzogiorno 28/01/2026

Notizie correlate

Leggi anche: “A volte mi sento sola, la maternità mi ha tolto le idee. Le chat delle mamme mi fanno stare male”: lo sfogo di Chiara Gamberale

Antonella Clerici: “Le mie analisi del sangue vendute alla stampa, così scoprirono che ero incinta”Antonella Clerici racconta con una punta di rammarico il momento in cui la stampa scoprì la sua gravidanza.

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Antonella Clerici 'furiosa' a È sempre mezzogiorno: Avevo bisogno di sfogarmi; Mi è caduta proprio sui piselli: la clamorosa gaffe di Antonella Clerici in diretta a E' sempre mezzogiorno; Antonella Clerici: Mi tolsero La Prova del Cuoco, me la sono ripresa. Pop è stare con la gente; Antonella Clerici si sfoga a È sempre mezzogiorno su Rai 1 sul collegamento con Vinitaly, sono incavolata.

Mi è caduta proprio sui piselli: la clamorosa gaffe di Antonella Clerici in diretta a E’ sempre mezzogiornoL'esclamazione spontanea della conduttrice durante il gioco Pentola o dispensa ha scatenato risate in studio e sui social ... ilfattoquotidiano.it

Antonella Clerici sorprende il pubblico con una gaffe imbarazzante in direttaLa gaffe di Antonella Clerici a Rai 1 che ricorda Mike Bongiorno Chi: Antonella Clerici, storica conduttrice Rai. Cosa: un doppio senso involontario ... assodigitale.it

auguri alla bellissima moglie di Fulvio Marino https://www.ultimenotizieflash.com/gossip-tv/programmi/giulia-la-bellissima-moglie-di-fulvio-marino-stupisce-antonella-clerici-con-il-suo-look - facebook.com facebook

Antonella Clerici: «Ero incinta e non lo sapeva ancora nessuno, ma la clinica ha venduto le analisi ai giornali» x.com