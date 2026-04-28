Assalto armato al Mc Donald' s | perquisizioni in città e filmati al setaccio

Nella serata di venerdì 24 aprile, un assalto armato si è verificato presso un ristorante McDonald's nel quartiere Sant'Elia. Le forze dell'ordine stanno conducendo perquisizioni e analizzando i filmati di sorveglianza per identificare i responsabili. Le indagini sono in corso e coinvolgono diverse unità impegnate nel reperire elementi utili per chiarire quanto accaduto. La scena del crimine è stata oggetto di approfondite verifiche da parte delle autorità.

BRINDISI – Fra perquisizioni e analisi dei filmati, sono in fermento le indagini sulla rapina perpetrata la sera di venerdì 24 aprile ai danni del McDonald's situato presso il parco commerciali Brin Park, in via Caduti di via Fani, al rione Sant'Elia. I poliziotti della Squadra Mobile di Brindisi.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Dimenticano marsupio al Mc Donald's di Santa Caterina: all'interno due pistole con caricatoreUn uomo e una donna sono stati arrestati dai carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bari dopo la scoperta di una pistola all'interno di un marsupio... Leggi anche: Istanbul, assalto armato al consolato israeliano. Morti e feriti Panoramica sull’argomento Si parla di: Roma, assalto armato a Euroma2: gioielleria devastata in 2 minuti (VIDEO); Assalto a portavalori, udienza in carcere: Giuseppe Russo e Giuseppe Iannello restano in silenzio nell'interrogatorio. Assalto al portavalori a Porto Recanati, la banda armata di Kalashnikov arrivava da Cerignola: tre arresti (compreso il 56enne ferito da un vigilante). Riaperto il tratto dopo ...C'è uno strano filo rosso fuoco che collega le Marche a Cerignola. Dai ripetuti furti di auto, spesso poi cannibalizzate, smembrate per rivenderne i pezzi, fino al rogo di doloso su commissione di ... corriereadriatico.it