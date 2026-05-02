Furto in un negozio del centro ladri provano a camuffarsi con dei cappellini ma vengono identificati | tre le denunce

Tre persone sono state denunciate dai carabinieri dopo aver tentato di rubare in un negozio nel centro cittadino. I sospetti, entrati nell’esercizio commerciale, hanno cercato di celarsi indossando cappellini, ma sono stati comunque riconosciuti e identificati dalle forze dell’ordine. L’episodio si è verificato nei giorni scorsi e ora si attendono ulteriori sviluppi nelle indagini.