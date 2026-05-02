Furto in un negozio del centro ladri provano a camuffarsi con dei cappellini ma vengono identificati | tre le denunce
Tre persone sono state denunciate dai carabinieri dopo aver tentato di rubare in un negozio nel centro cittadino. I sospetti, entrati nell’esercizio commerciale, hanno cercato di celarsi indossando cappellini, ma sono stati comunque riconosciuti e identificati dalle forze dell’ordine. L’episodio si è verificato nei giorni scorsi e ora si attendono ulteriori sviluppi nelle indagini.
SASSOFERRATO - Sono tre le persone denunciate dai carabinieri per un furto commesso nei giorni scorsi all'interno di un'attività commerciale in pieno centro. I ladri erano riusciti a rubare alcuni capi d'abbigliamento e una batteria d'auto per poi darsi alla fuga. Durante il colpo, per camuffarsi.🔗 Leggi su Anconatoday.it
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