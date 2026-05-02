Furto al concerto del Primo Maggio rubate attrezzature di una band nel backstage

Durante il concerto del Primo Maggio a Foggia, alcune attrezzature di una band sono state rubate nel backstage. La mattina successiva, si è verificato un altro episodio di danneggiamenti presso la caserma ‘Guglielmi’ della stessa città. Nessuna persona è stata ancora identificata e le autorità stanno indagando sui due episodi. La vicenda ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine e dei partecipanti all’evento.

“La sera. ‘spacchi tutto’ al Primo Maggio di Foggia. La mattina. ‘spacchi tutto’ alla caserma ‘Guglielmi’ di Foggia”. Si è affidato a una amara ironia Francesco Rolfi, in arte Rolfi, cantautore vittima di un furto nella giornata di ieri, 1° maggio poco dopo essersi esibito al concerto del Primo.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Sora, furto al cimitero: rubate attrezzature per la manutenzione, indagini in corso per identificare i responsabili.Un raid notturno ha colpito il Cimitero Comunale di Sora nella notte tra il 12 e il 13 febbraio 2026. Leggi anche: Primo maggio, a sorpresa Elly Schlein nel backstage del Concertone: "Buon lavoro a tutti" Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Furto al concerto del Primo Maggio, rubate attrezzature di una band nel backstage; VivaVerdi al via il 1° maggio a Matera; Primo Maggio nella Bassa Reggiana tra musica e convivialità; White Smoke, trama e cast della serie tv con Benedict Cumberbatch e un furto in Vaticano. Concerto del Primo Maggio 2026 a Roma: la scaletta e come seguirlo in tv e in streamingConcertone a Roma: orari della diretta tv del Concerto del Primo Maggio 2026, scaletta cantanti, conduttori, guida per seguirlo da piazza San Giovanni. gazzetta.it Concertone Primo Maggio: Piero Pelù infiamma il palco, Levante e BigMama tra frecciate e ironiaMusica e impegno sociale al centro del Concertone del Primo Maggio a Roma, dedicato al «lavoro dignitoso», tra performance e interventi su diritti, pace e inclusione. notizie.it Primo Maggio in piazza, tra polemiche e attacchi al governo. A Taranto foto Meloni-Mussolini, a Roma Delia nel mirino per aver cambiato Bella Ciao. #ANSA x.com Nel 1992, al Concerto del Primo Maggio, parteciparono: Fabrizio De André, Roberto Murolo, Francesco Guccini, Ligabue, Luca Carboni, la Nuova Compagnia di Canto Popolare, Pino Daniele, Ivano Fossati, Fiorella Mannoia, Piccola Orchestra Avion Travel co - facebook.com facebook