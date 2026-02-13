Sora furto al cimitero | rubate attrezzature per la manutenzione indagini in corso per identificare i responsabili

Nella notte tra il 12 e il 13 febbraio 2026, alcuni ladri hanno preso di mira il Cimitero Comunale di Sora, portando via diverse attrezzature utilizzate per la manutenzione delle tombe e delle aree verdi. I malviventi sono penetrati nel sito senza essere notati, probabilmente approfittando dell’oscurità e della scarsa presenza di persone, e hanno portato via utensili e macchinari, lasciando dietro di sé tracce di scasso. Le forze dell’ordine stanno ora lavorando per raccogliere indizi e identificare i responsabili di questo raid.

Sora, raid al cimitero: rubate attrezzature, indagini in corso. Un raid notturno ha colpito il Cimitero Comunale di Sora nella notte tra il 12 e il 13 febbraio 2026. I ladri hanno forzato l'accesso alla rimessa dove venivano custodite attrezzature per la manutenzione del verde, portando via decespugliatori e frullini. Le forze dell'ordine sono al lavoro per identificare i responsabili, analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza sia pubbliche che private. Un atto di vandalismo che ferisce la comunità. L'irruzione al Cimitero Comunale di Sora ha lasciato un segno profondo nella comunità locale.