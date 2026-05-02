Furti in abitazione e resistenza a pubblico ufficiale | scarcerato per fine pena e rimpatriato

Il 30 aprile, un cittadino bosniaco è stato scarcerato dopo aver completato una pena di quattro anni e alcuni mesi per furti in abitazione e resistenza a pubblico ufficiale. La stessa giornata ha visto l’accompagnamento dell’uomo alla frontiera, in seguito alla conclusione della sua detenzione. La decisione è stata presa dall’Ufficio Immigrazione della Questura di Piacenza, che ha gestito anche la sua posizione amministrativa e penale.

Scarcerato per fine pena e accompagnato alla frontiera. L’Ufficio Immigrazione della Questura di Piacenza nella giornata di giovedì 30 aprile, ha trattato la posizione amministrativa e penale di cittadino bosniaco, scarcerato – fanno sapere - dopo aver scontato la pena detentiva di anni 4 e mesi.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Leggi anche: Furti, spaccio e resistenza a pubblico ufficiale: 47enne ai domiciliari Deve scontare una pena a oltre tre anni e mezzo per furti in abitazione: arrestato a PisaPISA – Nella mattinata di ieri (7 febbraio) i carabinieri di Pisa Porta a Mare hanno arrestato un uomo di 30 anni, gravato da un ordine di... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: La banda dei furti in abitazione. La Procura chiude le indagini. Tredici persone nel mirino; FURTI IN ABITAZIONE IN VAL DI NON E VAL DI SOLE: UN ARRESTO; Furti in appartamento tra Roma e Ostia sventati dalla Polizia: tre arresti a Gianicolense; Monteverde, colpo da 60mila euro in un appartamento. Presa la batteria della Gianicolense. Colpo in abitazione finisce male: bloccato dal vicino e arrestato un 25enneUn intervento rapido, ha permesso ai carabinieri di arrestare un giovane sorpreso dopo un furto in abitazione a Collesalvetti. L’episodio si inserisce nell’ambito dei controlli rafforzati sul territor ... livornopress.it Catania, furti in casa di un’anziana: denunciata la badante di 46 anniCATANIA – Avrebbe sottratto nel tempo gioielli e oggetti preziosi all’anziana che accudiva. Per questo motivo una donna di 46 anni, incensurata, è stata denunciata dalla Polizia di Stato per furto ... livesicilia.it Violenze, furti, abusi sessisti. Ecco le carte che svelano il vero volto di Askatasuna - facebook.com facebook Colle Oppio e Celio tra degrado e furti: arresti, denunce e 250 chili di rifiuti rimossi ift.tt/quAiPsg x.com