Deve scontare una pena a oltre tre anni e mezzo per furti in abitazione | arrestato a Pisa

I carabinieri di Pisa hanno arrestato ieri un uomo di 30 anni. Era gravato da un ordine di carcerazione emesso pochi giorni prima dalla procura di Livorno. Deve scontare più di tre anni e mezzo di reclusione per una serie di furti in abitazione commessi in passato.

PISA – Nella mattinata di ieri (7 febbraio) i carabinieri di Pisa Porta a Mare hanno arrestato un uomo di 30 anni, gravato da un ordine di carcerazione emesso il 4 febbraio dalla procura di Livorno. L’uomo e? stato individuato dai militari durante un normale servizio di controllo del territorio in via Livornese. A seguito di un accurato accertamento alla banca dati, il trentenne e? risultato destinatario del provvedimento restrittivo, scaturito da una serie di condanne per furto in abitazione, commessi nei comuni di Collesalvetti e Livorno tra il 2018 e il 2021. In base alla condanna ricevuta, l’uomo dovra? ora espiare una pena complessiva di 3 anni, 7 mesi e 26 giorni di reclusione, oltre al pagamento di una multa di 2100 euro.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

La giustizia ha messo fine alla vicenda di un 33enne di Ceccano.

