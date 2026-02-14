Gravissimo incidente stradale morta donna di 40 anni e grave la figlia | 4 feriti nella città dei Dogi

Una donna di 40 anni è morta e sua figlia è rimasta gravemente ferita in un incidente stradale avvenuto questa mattina a Venezia. L’incidente ha coinvolto anche altre quattro persone, tutte ferite e portate in ospedale. La causa sembra essere stata una manovra azzardata di un veicolo che ha provocato il drammatico scontro. La scena si è svolta nel cuore della città dei Dogi, creando scompiglio tra i passanti e i residenti.

A Venezia la mattinata è stata segnata da un gravissimo incidente che ha sconvolto la circolazione e i presenti. Due vetture si sono scontrate con estrema violenza, provocando conseguenze fatali per una donna di quarant'anni. L'urto ha generato una scena caotica, con automobilisti bloccati e richieste immediate di soccorso. All'arrivo delle ambulanze, per la vittima non c'era purtroppo alcuna possibilità di rianimazione. Il teatro dello schianto è stato individuato nei pressi del Casinò di Ca' Noghera, dove il traffico è stato rapidamente interrotto. I primi interventi hanno evidenziato la violenza della collisione, con detriti sparsi sull'asfalto.