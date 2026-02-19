Viaggio nel Parco dell’Acciaiolo Uno stupro e ora la donna decapitata | l’area ex Cnr buco nero di una città

Nel Parco dell’Acciaiolo, un episodio drammatico ha sconvolto la comunità: una donna è stata decapitata dopo essere stata violentata, probabilmente a causa di episodi di criminalità che si sono intensificati nell’area ex Cnr. La zona, abbandonata da anni e segnata da strutture in rovina, si è trasformata in un punto di ritrovo per persone senza fissa dimora e malintenzionati. Le autorità stanno cercando di capire come migliorare la sicurezza, ma la situazione continua a preoccupare i residenti. La polizia ha avviato indagini approfondite sulla vicenda.

Scandicci (Firenze), 19 febbraio 2026 – E' l'incompiuta per eccellenza di Scandicci. Fra progetti di recupero, sgomb eri ripetuti nel tempo e nuove occupazioni da parte di disperati. L'area ex Cnr, un tempo utilizzata come centro di propagazione delle specie legnose, si trova nel cuore della città, in una posizione strategica, a pochi passi dalla tramvia, dal palazzo comunale, ma anche da poli scolastici e centri di formazione importanti, come il Russell Newton e l'Its Mita. È dai primi anni Duemila che si parla di valorizzare questa porzione di territorio. Il compito di disegnare il nuovo volto del centro venne affidato all'archistar Richard Rogers, che immaginò una «città compatta» con un vasto parco urbano articolato intorno al parco del Castello dell'Acciaiolo e, appunto, a parte dell'ex Cnr.