Salento altra notte di fuoco | due auto in fiamme

Due auto sono state avvolte dalle fiamme nella notte in provincia di Lecce. Due incendi, avvenuti a meno di due ore di distanza, hanno distrutto due veicoli. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause, ma al momento non ci sono dettagli ufficiali. La gente nel quartiere si è svegliata spaventata dal rumore e dal fumo.

Due incendi hanno distrutto altrettante auto nella notte in provincia di Lecce, colpendo a meno di due ore di distanza. Il primo episodio si è verificato intorno alle 2:55 a Martano, in via Giuseppe Verdi, dove una BMW parcheggiata in strada è stata avvolta dalle fiamme. Il calore sprigionato dal rogo ha messo a rischio gli edifici vicini, evitato solo dal completamento delle operazioni di bonifica. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per i rilievi. Poco più tardi, alle 4:20, un secondo rogo è divampato nel capoluogo, Lecce, in via Calabria. A bruciare è stata una Fiat 500 in sosta. Anche in questo caso è stato necessario isolare l'area per impedire che il fuoco si propagasse ai veicoli adiacenti. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

Una notte di paura a Neviano, in provincia di Lecce.

