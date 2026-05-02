Il funerale di Alex Zanardi si terrà martedì 5 maggio alle 11 nella Basilica di Santa Giustina, situata in Prato della Valle a Padova. La famiglia dell’atleta ha ringraziato pubblicamente per la vicinanza e il sostegno ricevuto in questo momento. L’evento si svolgerà in una chiesa della città, dove verranno celebrati i funerali. La data e l’orario sono stati comunicati ufficialmente.

Bologna, 2 maggio 2026 – I funerali di Alex Zanardi saranno celebrati martedì 5 maggio alle 11 nella Basilica di Santa Giustina, in Prato della Valle, a Padova. Lo rende noto la famiglia in un comunicato. "La moglie Daniela e il figlio Niccolò desiderano ringraziare di cuore le tantissime persone che in queste ore hanno mostrato vicinanza e affetto – si legge nella nota -. L'ennesima, preziosa testimonianza di come Alex sia riuscito a trasmettere nel modo più profondo il suo fortissimo messaggio di vita". epa12927604 (FILE) - Italian Alex Zanardi with his gold medal after winning the men's Individual H4 time trial during the London 2012 Paralympic Games in Brands Hatch, Kent, Britain, 05 September 2012 (reissued 02 May 2026).🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Funerale Alex Zanardi a Padova il 5 maggio. La famiglia: “Grazie per la vicinanza”

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