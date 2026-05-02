Ayrton Senna e Alex Zanardi legati per sempre dal 1 maggio | il giorno dei Miti dello Sport

Il primo maggio è diventato un giorno simbolo per due grandi campioni dello sport, Ayrton Senna e Alex Zanardi, entrambi associati a questo data. In questa giornata si celebra il ricordo di quei momenti che hanno segnato le loro carriere e la storia dello sport, consolidando il loro status di figure iconiche. La data rimane impressa nella memoria di appassionati e tifosi come un momento di riflessione e riconoscimento per le imprese di questi atleti.

Probabilmente ci sono giorni cari alla leggenda, per sigillare per sempre nel libro dei Miti dello sport uomini e campioni. E la coincidenza che sembra tornare in queste ore è quella. Un primo maggio che accoglie il ricordo di Ayrton Senna dal 1994 e un primo maggio del 2026 che accoglierà anche il ricordo di Alex Zanardi. Campioni indimenticabili, simboli del proprio sport e di quello sport che tutti prendono da esempio per vivere le loro vite. Ayrton se n’è andato mentre nella sua monoposto di Formula Uno sfrecciava verso sogni e traguardi, Alex ha lasciato i suoi cari e questo mondo, che per sempre lo ricorderà, dopo una complicazione sopraggiunta.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Notizie correlate Leggi anche: Morto Alex Zanardi, un supereroe Se n’è andato nello stesso giorno del suo mito Ayrton Senna Alex Zanardi, nel mito di Senna: “Ayrton era un genio, la sua passione faceva la differenza. Ricordo il primo Gp, si sedette di fianco a me”Ripubblichiamo, nel giorno della sua scomparsa, questa intervista ad Alex Zanardi uscita in edicola sul Fatto Quotidiano ad aprile 2014. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Va all’asta la Toleman TG183B, la prima Formula 1 di Ayrton Senna; F1. Ma il motore dove lo mettiamo?. La Formula 1 del debutto di Ayrton Senna che nessuno ha voluto. Ma quanto costa ora questo gioiello snobbato dai collezionisti?; È morto Alex Zanardi: l’Italia dice addio al suo supereroe; F1: 32 anni senza Ayrton Senna, quel 'maledetto' 1 maggio 1994 a Imola. Alex Zanardi, nel mito di Senna: Ayrton era un genio, la sua passione faceva la differenza. Ricordo il primo Gp, si sedette di fianco a meAlex Zanardi racconta Ayrton Senna: il genio, la passione e quel gesto speciale al primo Gran Premio del 1991. Rileggi l'intervista al Fatto del 2014 ... ilfattoquotidiano.it Alex Zanardi muore in coincidenza con Senna intrecci del destino come per Maradona e BestZanardi muore il 1° maggio: il giorno di Senna segna di nuovo lo sport Il 1° maggio 2026 l’Italia piange la morte di Alex Zanardi, simbolo mondiale di ... assodigitale.it Alex Zanardi racconta Ayrton Senna: il genio, la passione e quel gesto speciale al primo Gran Premio del 1991. Rileggi l'intervista al Fatto del 2014 - facebook.com facebook Morto il primo maggio, come Ayrton Senna. Ciao, eroe x.com