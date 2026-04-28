Primo maggio 2026 a Milano il corteo e lo slogan | Lavoro dignitoso

Da ilgiorno.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 1° maggio 2026 a Milano si svolgerà un corteo promosso dai sindacati confederali, con lo slogan “Lavoro dignitoso”. L’evento si terrà in occasione della Festa dei Lavoratori e si svolgerà nel centro della città. La data è fissata per il primo giorno di maggio, con raduno e manifestazioni programmate durante la giornata. La scelta dello slogan mette in evidenza una richiesta di condizioni lavorative più eque.

Milano, 28 aprile 2026 –  “Lavoro dignitoso”: è questo lo slogan che i sindacati confederali hanno scelto per la celebrare l’edizione 2026 del 1° Maggio, la  Festa dei Lavoratori  a Milano. In una fase in cui l'occupazione precaria, sottopagata e insicura rischia di radicarsi nel tessuto sociale, in cui i contratti pirata alimentano lo sfruttamento e mentre l'intelligenza artificiale non è ancora governata da regole condivise e contrattate, Cgil, Cisl e Uil ribadiscono l'urgenza di rimettere al centro il valore del lavoro. Nuovi diritti e nuove tutele, valore della contrattazione, dignità delle persone, qualità del lavoro: sono queste le priorità da cui ripartire, insieme alla necessità di nuove politiche industriali e di investimenti capaci di generare sviluppo sostenibile e buona occupazione.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

primo maggio 2026 a milano il corteo e lo slogan lavoro dignitoso
© Ilgiorno.it - Primo maggio 2026 a Milano, il corteo e lo slogan: “Lavoro dignitoso”

Notizie correlate

Per il Primo Maggio a Monza sfila il corteo per chiedere un lavoro dignitosoPer la Festa dei Lavoratori il Primo Maggio a Monza i sindacati sfilano in corteo per chiedere un lavoro dignitoso.

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Concerto del Primo Maggio a Roma, i cantanti e cosa sappiamo finora; Primo Maggio 2026. Le iniziative nei Circoli Arci di Firenze e provincia; Concerto del Primo Maggio: chi sono i cantanti che suoneranno a piazza San Giovanni; Ecco il cast del Primo maggio 2026.

primo maggio 2026 aPrimo maggio 2026 a Milano, il corteo e lo slogan: Lavoro dignitosoDa corso Venezia (altezza via Palestro) a piazza della Scala, dove si terranno gli interventi dei delegati insieme a momenti di intrattenimento ... ilgiorno.it

primo maggio 2026 aMusei aperti venerdì 1° maggio 2026 a Milano: l’elenco completo con i luoghi e gli orariPer la Feste dei Lavoratori del Primo Maggio 2026 diversi musei di Milano saranno aperti al pubblico. Tra questi, il Planetario Civico, i Musei del Castello Sforzesco e Leonardo3 Museum. Leggi le noti ... fanpage.it

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.