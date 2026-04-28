Il 1° maggio 2026 a Milano si svolgerà un corteo promosso dai sindacati confederali, con lo slogan “Lavoro dignitoso”. L’evento si terrà in occasione della Festa dei Lavoratori e si svolgerà nel centro della città. La data è fissata per il primo giorno di maggio, con raduno e manifestazioni programmate durante la giornata. La scelta dello slogan mette in evidenza una richiesta di condizioni lavorative più eque.

Milano, 28 aprile 2026 – “Lavoro dignitoso”: è questo lo slogan che i sindacati confederali hanno scelto per la celebrare l’edizione 2026 del 1° Maggio, la Festa dei Lavoratori a Milano. In una fase in cui l'occupazione precaria, sottopagata e insicura rischia di radicarsi nel tessuto sociale, in cui i contratti pirata alimentano lo sfruttamento e mentre l'intelligenza artificiale non è ancora governata da regole condivise e contrattate, Cgil, Cisl e Uil ribadiscono l'urgenza di rimettere al centro il valore del lavoro. Nuovi diritti e nuove tutele, valore della contrattazione, dignità delle persone, qualità del lavoro: sono queste le priorità da cui ripartire, insieme alla necessità di nuove politiche industriali e di investimenti capaci di generare sviluppo sostenibile e buona occupazione.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Primo maggio 2026 a Milano, il corteo e lo slogan: “Lavoro dignitoso”

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