Nel porto di Taranto sono state adottate nuove misure per ridurre le emissioni di odori sgradevoli e vapori provenienti dalle navi cisterna. Le restrizioni riguardano specificamente le emissioni di composti organici volatili e di sostanze odorose, con l’obiettivo di contenere l’impatto sull’ambiente e sulla qualità dell’aria nella zona portuale. Le disposizioni sono state comunicate ufficialmente e entreranno in vigore a breve.

Tarantini Time Quotidiano Nuove disposizioni per limitare emissioni odorigene e composti organici volatili nel porto di Taranto. La Capitaneria di Porto – Guardia Costiera ha definito un nuovo percorso regolamentare destinato alle navi cisterna impegnate nel trasporto di idrocarburi e operative tra rada, approdi petroliferi e aree commerciali dello scalo. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di rafforzare il sistema di prevenzione e controllo ambientale in un’area caratterizzata da intense attività petrolifere, soprattutto in vista della stagione estiva, quando l’aumento delle temperature può favorire la diffusione di fenomeni odorigeni. Il provvedimento è stato sviluppato in collaborazione con Arpa Puglia, il consulente chimico del porto, l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio ed Eni.🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Porto di Taranto, nuove misure contro emissioni odorigene e vapori delle navi cisterna

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