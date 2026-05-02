Fuga interrotta da una gomma bucata | ritrovati 300mila euro rubati

Una fuga improvvisa si è conclusa con il ritrovamento di circa 300mila euro rubati, dopo che i ladri hanno abbandonato il veicolo con il motore acceso. La polizia ha ricevuto una segnalazione riguardo a un furgone abbandonato in corsia di emergenza, che si è rivelato essere il mezzo usato durante il furto. La scena si è svolta in un tratto di strada trafficato, dove gli agenti hanno trovato il veicolo e il denaro nascosti nelle vicinanze.

? Cosa scoprirai Come hanno fatto i ladri a svanire lasciando il motore acceso?. Chi ha segnalato il furgone abbandonato in corsia di emergenza?. Perché i criminali sono stati costretti ad abbandonare il carico?. Quali conseguenze avrebbe avuto l'azienda senza il recupero della merce?.? In Breve Furgone rubato a Milano svaligiato magazzino di Carcare con due auto targate contraffatte. 196 colli di elettronica recuperati dalla polizia scientifica della questura di Savona. Perdita di 300mila euro avrebbe causato la chiusura definitiva dell'azienda colpita. Ladri fuggiti a piedi verso il casello di Altare dopo foratura pneumatico anteriore. La polizia stradale di Mondovì ha scoperto un furgone abbandonato con 300mila euro di elettronica rubata nei pressi del casello di Altare, sul tratto ligure della Torino-Savona.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fuga interrotta da una gomma bucata: ritrovati 300mila euro rubati Notizie correlate Furto alla Max Mara di San Maurizio: rubati 200 cappotti pronti da spedire. Bottino da 300mila euroReggio Emilia, 13 marzo 2026 – Un colpo rapido e organizzato nel minimo dettaglio, quello che nella notte ha colpito lo stabilimento Max Mara, nello... Torino, truffa della gomma bucata: scontro con coltello e arresto? Cosa sapere Torino, uomo di 54 anni arrestato dopo scontro con coltello contro un agente. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Padova: conclusa la fuga di un latitante ricercato in Germania; Incidente stradale con fuga di gas a Monsampolo del Tronto; Assalto nella notte: lo accerchiano in tre per rapinarlo, poi scappano con le chiavi dell'auto - BresciaToday; Roma, ladro in chiesa con un maxi coltello e droga: irruzione nella stanza del rettore. Padova: conclusa la fuga di un latitante ricercato in GermaniaPensava di aver cancellato il proprio passato dietro un alias e una nuova vita in Italia, ma la sua fuga durata anni, è stata interrotta dai poliziotti della questura di Padova. L'uomo era ricercato d ... poliziadistato.it Rapinatori in fuga presi dopo l'incidente stradaleTre uomini sono stati arrestati questa mattina dai carabinieri a Sava, in provincia di Taranto, dopo una rapina messa a segno ... msn.com Roma: Latitante internazionale catturato in metro Si nascondeva tra i pendolari e i turisti della stazione Vittorio Emanuele, convinto che il caos della Linea A potesse proteggere la sua fuga. La latitanza di un cittadino peruviano di 48 anni si è interrotta grazie ai - facebook.com facebook Due persone hanno aggredito un viaggiatore nel tardo pomeriggio del 20 aprile sulla scalinata principale della Stazione Centrale di Milano, portandogli via trolley e portafoglio dopo una breve colluttazione. La fuga verso piazza Duca d’Aosta è stata interrotta x.com